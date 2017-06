Van atinge pedestres no centro de Londres

Em Londres, uma van avançou sobre pedestres na London Bridge neste sábado. Segundo a rede britânica BBC, a polícia está no local e a ponte – um dos pontos turísticos mais populares da capital inglesa – está fechada. As rotas de ônibus e o tráfego de veículos também foram desviados e as estações de metro e trem que ficam na região foram fechadas. Segundo o site do jornal The Telegraph, três homens desceram da van e esfaquearam pedestres. Pelo menos, 20 pessoas teriam se ferido no incidente.

Além do atropelamento de pedestres ocorrido na London Bridge, a polícia Metropolitana de Londres também está respondendo na noite deste sábado a outros dois incidente ocorrido na área do mercado de Borough e de um restaurante próximo, segundo confirmou um porta-voz da Scotland Yard.

A repórter Holly Jones, da BBC, estava passando pela na London Bridge no momento do ocorrido. Jones diz que o veículo era dirigido por um homem e vinha a 86 quilômetros por hora. A van subiu na calçada e atingiu cinco pessoas. Jones também contou que viu um homem ser preso pela polícia.

Ainda não há informações sobre se há suspeita de ataque terrorista. No dia 22 de março, Khalid Massoud jogou seu carro conta pedestres na ponte de Westminster, ao lado do parlamento britânico. Ele matou quatro pessoas e machucou outras cinqüenta. Dois meses depois, uma bomba explodiu em Manchester, após a apresentação da cantora pop Ariana Grande. Morreram 22 pessoas.

London Bridge – A construção da London Bridge data de 43 D.C. e por muito tempo foi a única a atravessar o rio Tâmisa. Feita de madeira, ela resistiu a uma tormenta no ano de 1091 e depois foi destruída por um incêndio em 1136. Em 1209, a ponte foi reconstruída – dessa vez com pedras.

Em atualização.