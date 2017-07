Ursinho Pooh é alvo de censura na China

Algumas referências ao Ursinho Pooh (Winnie-the-Pooh, no original em inglês) começaram a ser bloqueadas nas redes sociais na China, onde a imagem do famoso urso costuma ser usada em memes com o presidente Xi Jinping. Nesta segunda-feira ainda era possível publicar a imagem no ursinho da rede social Weibo, equivalente chinesa do Twitter, assim como o texto “Weini xiao xiong” (“O Ursinho Puff”, em chinês). Mas qualquer comentário sobre o personagem estava bloqueado com uma mensagem que dizia que “este conteúdo é ilegal”.

O aplicativo de mensagens WeChat, muito utilizado na China, suprimiu a figura do urso de sua galeria de imagens, embora os usuários ainda possam divulgar os próprios GIFs do personagem criado na Inglaterra em 1920 e popularizado pela Disney.

Conforme se aproxima o congresso quinquenal de outono do Partido Comunista Chinês, no qual Xi Jinping deve obter um novo mandato para comandar o país, os censores de Pequim aumentaram a vigilância para proteger a imagem do chefe de Estado.

As primeiras comparações entre o urso e o líder da segunda potência econômica mundial aconteceram em 2013, quando os internautas sobrepuseram uma imagem de Xi Jinping e do ex-presidente americano Barack Obama com uma do Puff e de seu amigo Tigrão. Um ano depois, os internautas fizeram algo parecido, mas com uma foto de Xi e do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que compararam com uma imagem de Puff abraçando o seu amigo Bisonho.

Em 2015, a imagem do presidente chinês fazendo a revista das tropas foi comparada com uma do urso, de pé, em um carrinho conversível de brinquedo, se tornando “a foto mais censurada do ano na China”, segundo a página de análise política Global Risk Insights. “Pobre Ursinho Puff. Que mal fez esse adorável filhote de urso que ama mel?”, questionou um usuário no Weibo.

(com AFP)