United pede desculpa por funcionário que empurrou passageiro idoso

A companhia aérea United Airlines pediu desculpas nessa terça-feira após a divulgação de um vídeo em que um funcionário aparece empurrando um passageiro idoso durante uma discussão sobre um bilhete de embarque. O incidente aconteceu há dois anos no aeroporto de Houston, no Texas, mas veio à tona apenas neste mês durante audiência de ação judicial movida pela vítima.

A emissora KPRC, de Houston, teve acesso ao vídeo registrado por uma câmera de segurança do aeroporto em julho de 2015 e anexado ao processo. As imagens mostram o funcionário empurrando Ronald Tigner, de 71 anos, que permaneceu imóvel no chão por vários minutos. A vítima entrou com ação de negligência contra a United e dois funcionários da companhia aérea, e pede indenização de 1 milhão de dólares.

Tigner afirma que o incidente começou quando pediu a funcionários um novo bilhete de embarque, pois o que ele possuía não estava legível. O passageiro teria feito “inúmeras tentativas” de solicitar um novo bilhete, mas os funcionários se recusaram a atendê-lo, insistindo para que Tigner se dirigisse à área de embarque.

Na área de segurança do aeroporto, no entanto, autoridades barraram o passageiro em função da má qualidade da impressão do bilhete. Segundo o advogado da vítima, Tigner voltou para solicitar um novo ticket, mas foi recebido por risadas e ofensas dos funcionários Alejandro Anastasia e Ianthe Phillips-Allred.

De acordo com a imprensa local, Tigner reagiu dizendo “tira esse sorriso da cara” para Anastasia, que respondeu com um palavrão e “repentina, inesperada e violentamente feriu” o passageiro.

Desculpas

Em resposta à divulgação do vídeo, dois anos após o ocorrido, a United divulgou uma nota afirmando que o comportamento do funcionário é “completamente inaceitável” e “não reflete nossos valores e compromisso de tratar todos os passageiros com respeito e dignidade”. A empresa pediu desculpas e informou ainda que o funcionário “não está mais em nossa companhia”.

A empresa também responde ao processo relacionado ao incidente em que um passageiro foi arrastado para fora do avião no aeroporto de Chicago em abril deste ano.