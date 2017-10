“Um ato de pura maldade”, diz Trump sobre ataque em Las Vegas

Depois de se solidarizar pelo Twitter com as vítimas do massacre em Las Vegas na noite deste domingo, presidente americano, Donald Trump, fez um pronunciamento em que classificou o ato como “pura maldade”. Trump exaltou o trabalho dos policiais e autoridades locais e disse que visitará Las Vegas na quarta-feira – na terça, o republicano irá a Porto Rico, tardiamente, verificar os danos causados pelo furacão Maria.

Outras lideranças globais também se manifestaram sobre o ataque em Las Vegas, o mais mortal cometido com armas de fogo na história do país. Segundo informações oficiais preliminares, 58 pessoas foram mortas e mais de 515 ficaram feridas, vitimas de tiros disparados da janela do 32º andar do hotel Mandalay Bay, em frente ao espaço onde ocorria o show do festival de música country “Route 91 Harvest”. O atirador, Stephen Paddock, de 64 anos, cometeu suicídio antes que a Swat, a força de elite da polícia americana, invadisse o local.

“Meus mais sinceros pêsames e condolências às vítimas e familiares do terrível tiroteio em Las Vegas. Deus abençoe a todos!”, escreveu Trump mais cedo em sua conta no Twitter.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017

“Michelle e eu estamos rezando pelas vítimas de Las Vegas. Os nossos pensamentos estão com suas famílias e com qualquer outro que esteja sofrendo com uma tragédia sem sentido”, tuitou ex-presidente Barack Obama.

Michelle & I are praying for the victims in Las Vegas. Our thoughts are with their families & everyone enduring another senseless tragedy. — Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2017

O vice-presidente americano, Mike Pence, também manifestou suas condolências na rede social, na qual escreveu: “Karen e eu oramos e oferecemos nosso amor às vítimas, familiares e pessoas amadas afetados pela violência sem sentido em Las Vegas”.

To victims, families & loved ones affected by this senseless violence in Las Vegas, Karen & I are praying for you & offering our love… — Vice President Pence (@VP) October 2, 2017

A premiê britânica, Theresa May, prestou sua solidariedade nas redes sociais. “Nossos pensamentos estão com as vítimas e com os serviços de emergência que responderam ao ataque terrível em Las Vegas”. Horas antes, a conta oficial do governo britânico havia sido usada para expressar condolências às vítimas de ataques no Canadá e na França.

PM – The UK’s thoughts are with the victims and the emergency services responding to the appalling attack in Las Vegas. — UK Prime Minister (@Number10gov) October 2, 2017

Líderes dos governos da Austrália, Suécia e Dinamarca estão entre as figuras políticas que também se manifestaram sobre o ataque em Las Vegas, o qual descrevem como “sem sentido” e “brutal”.

Australia mourns with America tonight after shocking senseless attack in Las Vegas. — Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) October 2, 2017

Horrified to learn about dead and wounded in Las Vegas. Our thoughts are with the victims, their families and friends and the US. — SwedishPM (@SwedishPM) October 2, 2017