Últimos dias de Obama na Presidência terão jantares e atletas

Em seus últimos dias à frente da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tem uma agenda de compromissos “mais leves” até o dia 20 de janeiro, quando Donald Trump assumirá seu cargo. Na próxima segunda-feira, Obama receberá atletas para a última cerimônia celebrando os esportes do país. Entre os convidados, está o time de beisebol do Chicago Cubs, que foram campeões do esporte após mais de 100 anos sem títulos.

O último discurso público do chefe de Estado foi realizado na última terça-feira, perante milhares de pessoas, em Chicago — seu berço político. Em frente a eles, Obama falou sobre o passado, mas focou seu olhar para o futuro e pediu para que os americanos “acreditem” que podem mudar a realidade mesmo não tendo votado no republicano.

Despedidas — Aos poucos, a administração Obama foi se despedindo de diversas formalidades que o cargo permite. Em outubro, o casal ofereceu seu último jantar de gala para o então premiê italiano Matteo Renzi e uma comitiva italiana. Já no dia 6 de janeiro, Barack e Michelle realizaram uma festa de despedida com amigos, celebridades e doadores de campanha. O evento foi bastante restrito e não contou com a participação da imprensa.

O último ato público de Obama será participar da cerimônia de posse de Donald Trump, agendada para o dia 20 de janeiro ao meio-dia (hora local). Já o futuro do presidente, é um mistério.

Obama não deu indicações do que irá fazer e a única coisa certa é que continuará a morar em Washington para permitir que as filhas terminem os estudos. Com tanto suspense, o aplicativo de músicas Spotify chegou a “oferecer” um emprego para o líder norte-americano. Ele ainda foi convidado para lecionar na Universidade de Chicago, mas não se pronunciou até o momento sobre o convite.

