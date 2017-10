Turista morre em Florença atingido por pedaço de teto de igreja

Um turista espanhol de 52 anos foi morto nesta quinta-feira ao ser atingido por um pedaço do teto da Basílica de Santa Cruz, em Florença, Itália. A igreja, um dos maiores pontos turísticos da cidade e onde estão enterrados o artista Michelangelo, o astrônomo Galileu e o filósofo Maquiavel, foi fechada para visitações por tempo indeterminado.

O fragmento de uma pedra decorativa, com 15 centímetros de diâmetro e 15 centímetros de espessura, despencou de uma altura de 20 metros e acertou fatalmente o homem na cabeça. O ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini, segundo informa o jornal britânico The Guardian, disse que as autoridades irão investigar o caso para determinar se as causas do incidente estão relacionadas à falta de manutenção do espaço, que data do século 15.

“Estamos chocados com o que aconteceu, e nos perguntamos como isso pode ter acontecido”, disse Irena Sanesi, diretora da organização responsável pela basílica, à agência de notícias Ansa. Ela alega que a manutenção do espaço tem sido “executada constantemente” em anos recentes. O acidente aconteceu próximo a uma capela localizada ao lado direito da igreja.

Não é a primeira vez que pontos históricos italianos são palcos de incidentes. Em 1989, o colapso de um campanário do século 14 na cidade de Pavia deixou quatro mortos. Em 2012, um fragmento de mármore caiu da torre do sino de Florença próximo a turistas, sem deixar feridos. No mesmo ano, parte do teto de um palácio de Nápoles desabou, assustando os turistas que transitavam pelo local no momento do acontecimento.