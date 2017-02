Turismo: os melhores lugares para nadar com tubarões

O tubarão pode ser um dos animais mais assustadores do planeta, mas isso não impede que muitos aventureiros programem suas férias com o objetivo de mergulhar com esses temidos animais.

De acordo com dados da rede britânica BBC, estima-se que o segmento turístico de mergulhos com tubarões movimente 500 milhões de dólares (cerca de 1,5 bilhão de reais) por ano no mundo.

As modalidades de mergulho variam de acordo com a audácia do mergulhador, passando pela simples observação de dentro de gaiolas a uma interação maior, alimentando os animais.

A rede BBC separou alguns dos principais lugares que oferecem esse tipo de turismo ao redor do mundo. Confira as opções e programe-se: