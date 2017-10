Tumba do Papai Noel pode estar em igreja na Turquia

Arqueólogos turcos alegam ter encontrado o provável espaço onde está enterrado São Nicolau, a figura que deu origem ao mito natalino do Papai Noel. As pesquisas apontam um templo intacto de 1.700 anos e várias sepulturas sob o piso da igreja de São Nicolau na província turca de Antalya, onde, acredita-se, seja o local de nascimento do santo reconhecido pelos cristãos.

“Temos em mãos ótimos resultados, mas o trabalho de verdade começa agora”, disse Cemil Karabayram, diretor de pesquisa de monumentos de Antalya, ao jornal turco Hurriyet sobre a descoberta, que pode determinar se o arcebispo Nicolau Taumaturgo, morto em 343, está enterrado em território turco. “Vamos chegar ao solo e, talvez, encontrar o corpo intacto de São Nicolau”.

A localidade dos restos mortais de São Nicolau é motivo de polêmica. A história mais difundida conta que piratas levaram o corpo do santo da cidade de Demre, um distrito da província de Antalya, para Bari, cidade italiana onde foi construída a basílica de São Nicolau. Contudo, arqueólogos turcos discordam dessa versão, e alegam que o corpo que está na Itália é de um antigo padre turco – dessa forma, os restos mortais do ‘Papai Noel’ nunca deixaram a Turquia.

Por meio de radares de penetração no solo, os pesquisadores descobriram o templo subterrâneo da igreja em Demre. Segundo documentos descobertos na região pela equipe, o local havia sido destruído e passava por reformas à época que os piratas realizaram o roubo do suposto corpo de São Nicolau. O espaço recém-descoberto foi encontrado praticamente intacto, mas, segundo os arqueólogos, o processo de escavação é complexo devido à presença de esculturas em pedra e mosaicos no templo.