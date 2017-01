Trump vai imitar Obama e fazer juramento com Bíblia de Lincoln

Ao meio-dia da próxima sexta-feira, Donald Trump lerá o juramento escrito na Constituição americana e se tornará o 45º presidente do país. De acordo com o chefe do comitê inaugural, Thomas Barrack Jr., o republicano colocará sua mão esquerda sobre duas Bíblias: uma pessoal e outra usada por Abraham Lincoln, em 1861.

Antes do magnata, apenas um presidente dos Estados Unidos usou a Bíblia que pertenceu a Lincoln para o juramento: o predecessor de Trump, Barack Obama, em suas duas posses. Na segunda vez, o democrata escolheu levar ainda uma versão do livro sagrado que era de Martin Luther King. Já seu sucessor usará, junto à Bíblia de Lincoln, uma que recebeu de presente de sua mãe, em 1955.

Segundo o chefe do comitê, o presidente eleito está “honrado de colocar sua mão em Bíblias que têm significados especiais para a sua família e para o país”. A decisão de usar dois livros simultaneamente foi a mesma tomada por Obama em 2013. Apesar de não ser a opção mais comum, Harry Truman, Dwight Eisenhower e Richard Nixon fizeram o mesmo.

Para poder usar a Bíblia de Lincoln, Trump precisou da autorização do Livraria do Congresso, onde o material histórico costuma ficar. De acordo com o jornal The New York Times, uma caixa protetora já está pronta desde a posse de Obama para o caso de chuva e haverá uma pessoa de plantão para consertar qualquer dano no livro.

Tradição

Não há nada na Constituição americana que torne obrigatório o uso de uma ou mais Bíblias no juramento, porém, a tradição segue o que foi feito por George Washington, o primeiro presidente do país. Em 1825, John Quincy Adams jurou com a mão sobre um livro de leis, para representar seu respeito à Constituição, segundo registros históricos. Theodore Roosevelt não usou qualquer livro e Lyndon Johnson, que jurou a bordo do avião Air Force One, usou um missal católico, pois não havia Bíblias na aeronave.