Trump usa foto da posse de Obama em conta do Twitter

O presidente Donald Trump – ou quem administra suas contas em redes sociais – usou uma foto da posse de Barack Obama para ilustrar a conta oficial da presidência americana. A imagem permaneceu no ar durante cerca de uma hora, segundo informações da CNN. O controle da conta @Potus (acrônimo para President Of The United States, “presidente dos Estados Unidos”, em inglês), inaugurada por Obama em 2015, passou às mãos de Trump na madrugada desta sexta-feira.

A imagem de fundo mostra uma multidão, de costas, voltada para o Capitólio, e é possível notar que ela é idêntica a uma foto feita durante a posse de Obama em 2009. O recorte usado pela equipe de Trump é mais fechado que o arquivo original, mas a posição das bandeiras americanas nas mãos das pessoas é a mesma. A imagem está disponível no site da agência Getty Images e foi clicada pelo usuário registrado como carterdayne.

O presidente Donald Trump possui uma conta pessoal, @realDonaldTrump, com 20,7 milhões de seguidores, e disse recentemente em uma entrevista que não pretende abandoná-la. Obama, o 44º presidente da história dos Estados Unidos, ganhou a conta @Potus44 após deixar o comando da Casa Branca. O democrata tem também uma conta pessoal @BarackObama, com 80,9 milhões de seguidores.