Trump toma remédio para crescimento de cabelo, diz médico

O mistério sobre o cabelo do presidente americano Donald Trump, confundido com frequência com uma peruca, foi respondido por seu médico de longa data. Em entrevista ao jornal The New York Times, o doutor Harold N. Bornstein informou que o republicano toma regularmente um remédio para estimular o crescimento dos fios.

Aos 70 anos, o magnata é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Segundo seu médico, Trump consome uma pequena dose de finasterida, um dos tratamentos mais comuns para a calvície masculina e que já foi usado para combater problemas de próstata.

Bornstein trata o republicano desde os anos 1980 em seu consultório em Nova York, mas disse não ter visto ou falado com o presidente desde que ele assumiu o posto. Segundo o médico, porém, Trump está com a saúde “exatamente em dia”. Em setembro do ano, Bornstein afirmou que o magnata seria o “indivíduo mais saudável a já ter sido eleito à Presidência”.

Além do remédio para manter os longos fios, Trump toma antibióticos para conter a rosácea, um problema de pele comum, e estatinas para regular os níveis de colesterol e lipídios, informou o médico.