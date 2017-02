Trump, sobre teste de míssil: “Irã está brincando com fogo”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, por meio de mensagem em sua conta no Twitter, que “o Irã está brincando com fogo” e que o país não aprecia o quão “gentil” Barack Obama foi com eles.

As tensões entre os dois países ganharam força no fim de semana, depois que Teerã realizou um teste de míssil balístico. Ao longo da semana, membros do governo americano mandaram recados com ameaças ao Irã, inclusive de sanções. Em resposta, um dos principais conselheiros do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse que o país não irá ceder a ameaças “inúteis” de “uma pessoa inexperiente” dos Estados Unidos em função de seu programa de mísseis balísticos.

Na terça-feira, a embaixadora dos Estados Unidos para a ONU, Nikki Haley, disse considerar o teste “absolutamente inaceitável” e prometeu que seu país agirá em resposta. “Vamos agir. Vamos ser fortes. Vamos ser claros e vamos fazer o que for necessário para proteger os americanos e as pessoas no mundo todo”, disse Haley ao término de uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre este assunto.

Um dia depois, Mike Flynn, assessor de segurança interna do presidente americano, advertiu o Irã por sua “atividade desestabilizadora” e a mensagem ganhou ainda mais força com o tuíte de Trump, dizendo que “o Irã foi colocado formalmente de sobreaviso”.

O Irã confirmou na quarta-feira ter testado o míssil, mas disse que não violou o acordo nuclear firmado com potências mundiais em 2015 nem uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) em apoio ao pacto.