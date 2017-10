Trump sobre a Coreia do Norte: “Apenas uma coisa funcionará”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que “apenas uma coisa funcionará” ao lidar com a Coreia do Norte depois que as administrações anteriores não tiveram avanços com Pyongyang.

“Os presidentes e suas administrações têm conversado com a Coreia do Norte há 25 anos, acordos feitos e grandes quantias de dinheiro pagos”, disse Trump no Twitter. “…Não funcionou, acordos violados antes que a tinta estivesse seca, fazendo os negociadores dos EUA de bobos. Desculpe, mas apenas uma coisa funcionará!”

Trump não deixou claro sobre o que ele estava se referindo. O presidente disse anteriormente que os Estados Unidos destruirão a Coreia do Norte, se necessário, para proteger a si próprios e seus aliados.

(com Reuters)