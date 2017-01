Governo Trump recua e veto não vai atingir quem tem green card

O governo do presidente americano Donald Trump voltou atrás neste domingo e afirmou que estrangeiros que possuem autorização permanente de residência no país (o green card) não farão parte da lista de imigrantes e turistas de países muçulmanos proibidos pela gestão do republicano.

Medida assinada na última sexta-feira por Trump proíbe desde então que cidadãos de sete países muçulmanos ingressem no país (Iraque, Iêmen, Síria, Irã, Sudão, Líbia e Somália). O presidente também suspendeu o programa de acolhimento a refugiados por pelo menos 120 dias.

(Da redação)