Trump recolhe duas vezes do chão chapéu de fuzileiro naval

Em um raro momento de gentileza e descontração, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recolheu do chão o chapéu branco de um fuzileiro naval.

Impassível, militar aguardava a chegada de Trump na porta do avião ‘Marine One’, em Hamburgo, onde o líder americano havia participado da cúpula do G20.

Quando o vento forte fez com que o chapéu voasse, ele se manteve com a mesma postura. Trump foi atrás do chapéu, recolheu-o e colocou-o de volta na cabeça do militar.

O vento, contudo, soprou o novamente o boné e o presidente dos EUA repetiu os movimentos, para em seguida finalmente embarcar no avião.

O gesto raro foi comentado pela rede americana CNN, apesar dos recentes problemas da televisão com Trump.