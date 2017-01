Trump quer taxar importações do México em 20% para pagar muro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja aplicar uma taxa de 20% em produtos vindos do México para financiar o muro na fronteira entre os dois países, informou o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, nesta quinta-feira.

“Fazendo isso, prevemos arrecadar cerca de 10 bilhões de dólares por ano e, graças a esse mecanismo, o muro se pagará facilmente”, disse Spicer a jornalistas. A medida é parte de um plano mais amplo de reforma fiscal, que também deve afetar os impostos sobre importações de outros países.

Segundo o Escritório do Representante de Comércio americano, o México exportou o equivalente a 316,4 bilhões de dólares para o país em 2015. O déficit comercial para os Estados Unidos é estimado em 50 bilhões de dólares.

A proposta controversa de Trump deve sofrer oposição de empresários americanos que mantêm fábricas no México. De acordo com Spicer, porém, a ideia “já está sendo discutida com o Congresso, que deve avançar na criação de um plano”.

Mais cedo nesta quinta-feira, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, cancelou uma visita a Washington marcada para a semana que vem, na qual deveria se reunir com Trump. A desistência aconteceu depois que o americano lhe aconselhou a cancelar o encontro, se não concordasse em pagar pela construção do muro.

(Com AFP)