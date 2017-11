Trump quer cortar impostos, mas os ricaços do país são contra

Depois de quase dez meses no comando da Casa Branca, e mesmo contando com a maioria republicana na Câmara dos Representantes e no Senado, Donald Trump tem tido dificuldade para avançar com alguma medida que possa chamar de sua e mostrar a seus eleitores que está fazendo algo de relevante. Seus colegas de partido não simpatizaram com sua proposta para sepultar o Obamacare, apelido dado ao plano de saúde feito por seu antecessor, Barack Obama, nem aceitaram aumentar verbas para construir um muro na fronteira com o México. Trump continua tentando. Na semana passada, ele voltou de uma viagem pela Ásia (cujo resultado mais vistoso foi o constrangimento que causou ao povo americano ao trocar elogios com o truculento presidente filipino Rodrigo Duterte) aplicando pressão sobre os congressistas para que aprovem uma reforma fiscal, antiga bandeira do Partido Republicano. “Animado por voltar para casa e ver a Câmara aprovar um ótimo projeto fiscal em que a classe média alcance um grande corte de impostos!”, tuitou o presidente. A empreitada, porém, que tem boa chance de ser a primeira grande conquista de Trump no Congresso, enfrenta fortes críticas — e conseguiu a proeza de ser atacada até por cidadãos que seriam beneficiados por ela.

O objetivo do projeto dos republicanos é aliviar a vida da classe média e o caixa das empresas, que, assim, alavancariam as contratações no país. Para atingir tal meta, estão sendo propostos cortes significativos nos impostos, a simplificação das taxas pagas pelos cidadãos e mudanças em deduções e impostos locais. Nem todos, porém, acreditam nas boas intenções da Casa Branca — ou do ricaço que comanda a nação. Tanto que 400 milionários e bilionários americanos, alguns deles integrantes do seleto grupo do 1% mais rico do país, divulgaram uma carta aberta com um anúncio inusitado: eles são contra o corte de impostos para eles mesmos.dos aos próprios interesses.

Com reportagem de Luiza Queiroz