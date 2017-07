Trump: porta-aviões fará com que inimigos “tremam de medo”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o porta-aviões entregue hoje à Marinha fará com que os inimigos “tremam de medo”. Trump participou da cerimônia de entrega do navio, avaliado em US$ 12,9 bilhões, na estação naval Norfolk, em Virgínia.

“Deus abençoe e guie este navio de guerra e todos os que navegarem nele”, disse Trump.

Trump pousou no porta-aviões a bordo do helicóptero presidencial Marine One e foi recebido pelo secretário de defesa, Jim Mattis. O navio é o primeiro da próxima geração de porta-aviões de propulsão nuclear, com construção iniciada em 2009 e finalizada em setembro de 2015, com custo de US$ 10,5 bilhões.