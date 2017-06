Trump pede fim do ‘politicamente correto’ após ataques em Londres

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao mundo para deixar de ser “politicamente correto” para garantir a segurança, depois do atentado que matou sete pessoas e deixou 48 feridas em Londres no sábado. “Nós devemos parar de ser politicamente corretos e nos concentrar no assunto da segurança para o nosso povo”, escreveu Trump no Twitter neste domingo. “Se não formos inteligentes, só vai piorar.”

Ele continuou: “Pelo menos 7 mortos e 48 feridos em ataque terrorista e o prefeito de Londres diz que não há ‘motivos para se alarmar!'”. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, o primeiro muçulmano a liderar uma importante capital ocidental, havia dito que os britânicos não deveriam se alarmar ao ver uma maior presença policial nas ruas de Londres após o incidente.

No sábado, Trump ofereceu ajuda dos EUA à Grã-Bretanha. “Tudo o que os Estados Unidos podem fazer para ajudar em Londres e no Reino Unido, estaremos lá – NÓS ESTAMOS COM VOCÊS. DEUS ABENÇOE!”, escreveu no Twitter.

Trump também falou com a primeira-ministra britânica, Theresa May, para oferecer suas condolências e ofereceu o “apoio total” de Washington para investigar e levar os responsáveis pelo ataque à Justiça, afirmou a Casa Branca em um comunicado.

(Com Reuters)