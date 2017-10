Trump parabeniza Xi Jinping por ‘extraordinária nomeação’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para seu colega chinês, Xi Jinping, para parabenizá-lo pela conquista de seu segundo mandato durante o encerramento do congresso do Partido Comunista, anunciou a Casa Branca nesta quarta-feira.

“Falei com o presidente da China para felicitá-lo por sua extraordinária nomeação. Também discutimos NoKo (Coreia do Norte) e comércio, dois temas muito importantes”, escreveu Trump no Twitter após o telefonema para Xi.

Spoke to President Xi of China to congratulate him on his extraordinary elevation. Also discussed NoKo & trade, two very important subjects! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2017

Xi Jinping consolidou seu poder nesta quarta. O Partido Comunista da China (PCC) rompeu com um precedente recente e revelou a nova composição de sua liderança sem um sucessor claro para o presidente.

“Assumo minha relação não apenas como uma aprovação ao meu trabalho, mas também com um estímulo para seguir avançando”, declarou Xi em um discurso exibido ao vivo na televisão durante o último dia do congresso do Partido Comunista.

O Congresso comunista também incluiu o nome de Xi no estatuto do PCC, ao lado do líder histórico Mao Tsé-Tung e de Deng Xiaoping, chefe do partido entre 1978 e 1992. Dessa forma, seu status foi elevado e a difusão de sua doutrina se torna obrigatória nas escolas chinesas, assim como o pensamento dos outros dois líderes.

Trump deve se reunir com o poderoso líder asiático durante sua visita de estado à China no início do próximo mês. Sua viagem à Asia deve ser marcada pela preocupação com os programas nuclear e balístico da Coreia do Norte.

(Com AFP)