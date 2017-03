Trump ordena renúncia de 46 procuradores nomeados por Obama

A administração de Donald Trump pediu a demissão de 46 procuradores designados durante a gestão do ex-presidente americano Barack Obama. As demissões surpreenderam, especialmente a do procurador de Manhattan, Preet Bharara, conhecido por suas investigações de casos de corrupção pública.

De acordo com o jornal The New York Times, Bharara encontrou o republicano em novembro e contou a jornalistas que tanto Trump quanto Jeff Sessions, o novo procurador-geral, o pediram para permanecer no cargo.

No total são 93 procuradores federais e, já no início do mandato, Trump havia demitido 47. Agora, com a nova decisão, os 46 restantes também foram destituídos. De acordo com a CNN, muitos deles não sabiam sobre as demissões e não foram comunicados formalmente.

Ainda de acordo com a CNN, a vice-procuradora-adjunta Dana Boente havia começado a chamar os procuradores para comunicar a decisão, quando o Departamento de Justiça soltou um comunicado à imprensa anunciando as demissões.