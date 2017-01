Trump indica o juiz Neil Gorsuch para a Suprema Corte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou na noite desta terça-feira o juiz federal Neil Gorsuch para ocupar uma vaga na Suprema Corte do país. Caso seja aprovado pelo Senado, Gorsuch, de 49 anos, será o magistrado mais novo da corte em 25 anos.

A vaga na Suprema Corte foi aberta com a morte do conservador Antonin Scalia em fevereiro do ano passado. O mais alto tribunal dos EUA é composto por nove juízes. Durante a campanha eleitoral, Trump já havia prometido indicar um jurista conservador para a corte.

“O juiz Gorsuch tem excelentes habilidades legais, uma mente brilhante e tremenda disciplina”, elogiou Trump ao anunciar sua escolha. “Dependendo de sua idade, um juiz pode ser ativo por cinquenta anos e suas decisões podem durar um século ou mais”, acrescentou. Em seu discurso, Gorsuch destacou que quem faz as leis é o Congresso e que o papel de um juiz da Suprema Corte é “aplicar, e não alterar, o trabalho dos representantes do povo”.

Gorsuch, que atua no tribunal de apelações de Denver desde 2006, por indicação de George W. Bush, é visto no meio jurídico americano como um jurista qualificado e defensor de uma leitura fiel da Constituição. De perfil conservador, se colocou ao lado de organizações religiosas que consideravam que os métodos contraceptivos incluídos no Obamacare iam contra suas crenças. O juiz também já defendeu em um livro que nenhuma forma de eutanásia deveria ser legalizada.

Com a indicação de Gorsuch, Trump busca restaurar a maioria conservadora na Suprema Corte. Desde a morte de Scalia, o tribunal está dividido em quatro ministros progressistas e quatro conservadores.