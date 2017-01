Trump ganha estátua de cera no Madame Tussauds

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, só assumirá a Presidência na próxima sexta-feira, mas já ganhou uma homenagem destinada a celebridades e líderes de Estado. Nesta quarta-feira, o museu Madame Tussauds, em Londres, revelou imagens da estátua de cera do republicano que ficará exposta em sua sede no Reino Unido.

O trabalho em cera revelado hoje é uma das quatro representações de Trump que foram produzidas na sede principal do museu. As outras foram enviadas às filiais em Washington, Nova York e Orlando, nos Estados Unidos, para serem expostas a tempo da posse.

De acordo com nota do museu, vinte artistas foram responsáveis por criar a estátua revelada hoje, que ficará exposta em uma imitação do Salão Oval. O projeto durou seis meses e custou 150.000 libras, cerca de 593.000 reais. “Ele tornou o trabalho mais fácil por causa de sua personalidade. Foi quase como fazer uma caricatura”, disse à CNN David Gardner, escultor chefe.

Segundo Gardner, a parte mais difícil foi representar o cabelo peculiar do magnata – foi necessário, inclusive, consultar o cabeleireiro do reality show O Aprendiz, que foi protagonizado por Trump. “Fizemos muita pesquisa sobre como ele arruma o cabelo. É basicamente spray de cabelo, quase como um verniz”, comentou.