Trump está ‘comprometido’ com a Otan, diz premiê britânica

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve seu primeiro encontro oficial com um líder estrangeiro ao se reunir com Theresa May, premiê do Reino Unido, nesta sexta-feira. Após conversas na Casa Branca, May reafirmou o comprometimento de ambos com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em coletiva de imprensa conjunta.

“Senhor presidente, acho que o senhor confirmou que está 100% com a Otan”, disse May, semanas após Trump chamar a aliança de “obsoleta”. Em raro momento diplomático, o republicano comentou que os dois vão trabalhar juntos para fortalecer laços comerciais.

Apesar de o Reino Unido não poder negociar acordos até deixar a União Europeia, May afirmou que a cooperação entre britânicos e americanos é “de interesse nacional dos dois países”. Trump disse esperar um acordo “rápido” assim que o Brexit for efetivado. De acordo com a premiê, o republicano também aceitou um convite para visitar a rainha Elizabeth II ainda neste ano.

Questionado sobre a possível retirada de sanções à Rússia, depois de agendar uma chamada telefônica com o presidente Vladimir Putin neste sábado, o presidente desconversou. “É muito cedo para falar sobre isso”, disse Trump. May, por outro lado, se manteve firme com a posição da União Europeia em relação ao país. “Fomos claros que queremos ver o Protocolo de Minsk implementado”, declarou, em referência ao acordo para pôr fim ao conflito na Ucrânia.