Trump escolhe pastor latino para ler sermão em sua posse

O novo presidente do Estados Unidos, Donald Trump, escolheu um pastor evangélico latino para comandar uma oração na cerimônia de posse. É a primeira vez que um reverendo participará nesta posição. Sam Rodriguez, 47 anos, que criticou as posições de Trump sobre imigrantes durante a campanha eleitoral disse à rede de TV CNN que não iria à cerimônia para justificar o que o bilionário disse no passado e que havia percebido uma mudança em seu tom.

O pastor se referia a conversas que teve com a equipe de transição dias depois da eleição. “Acredito que ele está comprometido a deportar apenas as pessoas em atividades escusas”, disse à CNN.