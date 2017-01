Trump emitirá decretos contra Obamacare no primeiro dia no poder

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará várias ordens executivas em 20 de janeiro, seu primeiro dia na Casa Branca, para iniciar o desmantelamento da reforma da saúde realizada por seu antecessor, Barack Obama. O plano foi confirmado nesta quarta-feira pelo vice-presidente eleito, Mike Pence, que se reuniu com congressistas republicanos no Capitólio.

Pence passou a mensagem clara de que a primeira ação do novo Congresso, de maioria republicana, será “derrubar e substituir o Obamacare”, como é chamada a reforma de Obama. Em entrevista coletiva após a reunião, Pence detalhou que Trump adotará medidas contra o Obamacare desde seu “primeiro dia” no Salão Oval.

“Não se enganem: vamos manter o que prometemos ao povo americano. Vamos acabar com o Obamacare e substituí-lo com uma solução que diminua o custo dos planos de saúde, sem aumentar o ‘tamanho’ do governo”, disse Pence aos congressistas. O esclarecimento contraria um comentário de Trump em seu encontro com Obama após a eleição, em novembro, em que o magnata disse que considerava “aproveitar” alguns pontos da reforma democrata.

Obama

Enquanto o vice de Trump discursava para os republicanos, o atual presidente americano também foi ao Capitólio para conversar com os representantes democratas, em último esforço para impedir o fim de sua reforma na saúde. Após a reunião a portas fechadas, congressistas comentaram que Obama os aconselhou a “não resgatar” o Partido Republicano, ou seja, evitar ajudá-los a passar leis que substituam a reforma original.

(Com EFE)