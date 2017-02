Trump e Trudeau mantêm clima amistoso em primeira reunião

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, nesta segunda-feira. Os temas imigração e parcerias comerciais dominaram a entrevista coletiva. Apesar de terem algumas visões opostas, os governantes optaram por manter um clima amistoso durante o encontro.

Trump defendeu sua política de veto migratório, “nós não deixaremos as pessoas erradas entrarem, e eu não vou permitir que isso aconteça ao longo dessa administração”, disse o presidente. Por sua vez, Trudeau defendeu continuar com a política de abertura de imigrantes e refugiados sem comprometer a segurança do país.

“Houve momentos em que discordamos em nossas abordagens, mas isso foi feito de maneira firme e respeitosa”, declarou o primeiro-ministro, acrescentando que teve uma conversa “muito produtiva” com Trump.

Nas últimas semanas, Trump ameaçou abandonar o Nafta, acordo de livre comércio que inclui Canadá e México, e suspendeu a entrada de imigrantes de sete países de maioria muçulmana e o recebimento de novos refugiados. Trudeau, por sua vez, é favorável à manutenção do Nafta, embora não tenha se recusado a renegociá-lo.

Quanto às parcerias comerciais o presidente americano disse que os Estados Unidos e o Canadá “atuarão juntos para proteger os postos de trabalho” na América do Norte e para combater a “ameaça do terrorismo”. Trump pediu um comércio de “reciprocidade” com o Canadá, e falou ainda em construir “pontes” comerciais na fronteira norte.

(Com agência ANSA e AFP)