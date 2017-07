Trump e Putin apertam mãos em primeiro encontro cara a cara

O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apertaram as mãos durante seu primeiro encontro cara a cara na cúpula do G20 na Alemanha durante a manhã desta sexta-feira (07).

Putin e Trump devem realizar conversas privadas nos bastidores da cúpula ainda nesta sexta.

O relacionamento dos dois líderes é marcado por polêmicas. Na quinta-feira, em discurso na Polônia, Trump defendeu pela primeira vez com ênfase o compromisso de segurança e defesa mútua firmado pela Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), da qual a Rússia não é um país-membro.

O líder americano também disse que a Rússia era um elemento ‘desestabilizador’ na região e pediu que o país se comportasse de maneira responsável. Putin ainda não comentou sobre o assunto.

FBI, hackers e conexões

Nas eleições americanas, a Rússia foi a principal acusada de invadir o sistema de emails de Hillary Clinton e divulgar informações confidenciais comprometedoras da então candidata democrata.

Durante toda a campanha eleitoral de Trump, Putin sinalizou publicamente sua preferência por uma vitória do republicano. Os dois trocaram elogios públicos e Trump prometeu melhorar as relações dos EUA com a Rússia.

Mais tarde, Trump entrou em conflito com o FBI por investigações sobre suas supostas conexões com a Rússia.

