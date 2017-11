Trump é mais popular no Vietnã que nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é mais popular no Vietnã do que em seu próprio país, apontou uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center. O país foi palco de uma guerra que contou com participação direta de tropas americanas e deixou entre 1,1 milhã e 3 milhões de mortos cinquenta anos atrás.

O estudo revelou que 58% dos vietnamitas confiam nas habilidades de Trump para lidar com negociações internacionais. Uma pesquisa recente realizada pela emissora CNN e pelo centro Social Science Research Solutions, dos Estados Unidos, apontou que a taxa de aprovação de Trump em seu próprio país está em 36%.

A média global de credibilidade do republicano, segundo o mesmo estudo do Pew Research Center, é ainda mais baixa, de 22%.

Durante sua viagem pela Ásia, Trump fez do Vietnã uma de suas paradas. O americano participou do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (Apec) em Da Nang. Apesar dos vietnamitas ainda carregarem o legado da guerra com os Estados Unidos, o presidente foi bem recebido.

Os sinais da relação amigável entre os Estados Unidos e o Vietnã podem ser notados na costa de Danang, mais especificamente na Baía Cam Ranh, usada pelos americanos durante a guerra. A partir do próximo ano, os porta-aviões americanos poderão fazer paradas e escalas neste porto.

A aproximação entre os dois países se deve muito ao temor vietnamita do crescimento da influência chinesa. Como muitos países da região, o Vietnã quer criar um contrapeso americano para se equilibrar diante do poder crescente da China. Tanto que em maio, Nguyen Xuan Phuc, o primeiro-ministro vietnamita, tornou-se o primeiro líder do Sudeste Asiático a se encontrar com Trump em Washington.

Nesta semana, o republicano deu seguimento a série ininterrupta de visitas feitas por presidentes americanos ao Vietnã, que se iniciou com a normalização dos laços diplomáticos entre as duas nações em 1995, sob o comando de Bill Clinton. No sábado, Trump deve viajar para as Filipinas, onde encerra seu tour pela Ásia.