Trump e família chegam à Casa Branca em meio a protestos

O presidente Donald Trump fala durante almoço no Capitólio, após sua cerimônia de posse, em Washington

Agora presidente dos Estados Unidos, Donald Trump deixou o Capitólio após assumir o cargo, para desfilar pela Avenida Pensilvânia até chegar à Casa Branca, em Washington, pela primeira vez como presidente. Enquanto o republicano desfilava até a nova residência, protestos deixaram quase cem presos em pontos da Capital americana.

Sob leve chuva, Trump saiu acompanhado de sua esposa, Melania, das instalações do Congresso com sua comitiva, escoltado com honras militares e banda marcial e entrou na limusine presidencial conhecida como The Beast cercado por um forte esquema de segurança.

Enquanto multidões aguardavam para ver o novo presidente, Trump, Melania e o filho do casal, Barron, de 10 anos, desceram do carro para acenar para o povo por alguns segundos. O vice-presidente, Mike Pence, acompanhado da esposa, também participou da caminhada de um quilômetro e meio que separa o Capitólio da Casa Branca. A família Trump ainda passou em frente a um dos hotéis do milionário, na própria Avenida Pensilvânia, onde fãs se reuniam.

Protestos

Durante a caminhada de Trump, uma limousine foi incendiada a poucas quadras do desfile, em frente ao prédio do jornal Washington Post. De acordo com repórteres do veículo, não ficou claro quem foi responsável pelo fogo, nem se havia pessoas dentro do carro.

They just lit this limo in front of The Washington Post on fire. Massive black smoke. #inauguration pic.twitter.com/EiymUAteOk — Tauhid Chappell (@TauhidChappell) January 20, 2017

Em frente ao prédio do FBI, ponto onde a comitiva de Trump passou, manifestantes seguravam cartazes com a frase “Não é meu presidente” e outros slogans contrários ao magnata. O protesto atrasou a saída do presidente do carro, que por questão de segurança desembarcou mais para frente, próximo ao Trump Hotel.

Ao longo do dia, ao menos 95 pessoas foram presas na cidade de Washington durante protestos, informou Peter Newsham, chefe de polícia do Distrito de Columbia. Manifestantes entraram em conflito com policiais na praça Franklin e em outras ruas no centro da Capital, levando os oficias a usarem spray de pimenta para dispersar a multidão.

Franklin Square being cleared out as we speak #inauguration pic.twitter.com/lEgpiP3Lj4 — Tauhid Chappell (@TauhidChappell) January 20, 2017

(Com EFE)