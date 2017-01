Trump diz que ganhou no voto popular em reunião com congressistas

Já na primeira reunião reunião com líderes do Congresso, o presidente americano, Donald Trump, voltou a dizer que ganhou da democrata Hillary Clinton também no voto popular. De acordo com o jornal The New York Times, Trump disse que entre três e cinco milhões de imigrantes ilegais (e não autorizados a votar) escolheram Hillary nas urnas.

Por causa das singularidades do sistema eleitoral nos Estados Unidos, o republicano teve mais votos no colégio eleitoral e por isso conquistou o mandato. Conforme o Times, não há evidências de fraudes no país, muito menos de milhões delas. Trump apenas repetiu o que ele já havia dito em um tweet em novembro.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2016

Além disso, o político também comentou sobre a quantidade de pessoas que estavam em Washington para a cerimônia de posse. Desta vez, ele não deu números, mas disse que era a maior multidão que ele já havia visto, segundo relatou o deputado democrata Steny Hoyer à rede CNN.