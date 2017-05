Trump deve retirar Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris

O presidente americano Donald Trump vai cumprir a promessa de campanha e retirar os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris, segundo fontes envolvidas na decisão, disse a Reuters. A ação deve unir a base de apoio do presidente e, ao mesmo tempo, aprofundar as diferenças com aliados no exterior.

Trump, que já chamou o aquecimento global de farsa, se recusou a endossar o acordo climático histórico durante a cúpula do G7 no sábado, dizendo que precisava de mais tempo para decidir. Depois ele tuitou que faria um anúncio nesta semana.

A decisão irá colocar os Estados Unidos ao lado de Síria e Nicarágua entre as poucas nações do mundo que não participam do Acordo do Clima de Paris, o que pode ter implicações abrangentes para o pacto, muito dependente do comprometimento de países altamente poluidores para reduzir as emissões de gases.

O acordo, firmado por quase 200 países na capital francesa em 2015, almeja limitar o aquecimento planetário e em grande parte se baseia no corte do dióxido de carbono e outras emissões resultantes da queima de combustíveis fósseis. Segundo o pacto, os Estados Unidos se comprometeriam a reduzir suas emissões em 26 a 28 por cento dos níveis de 2005 até 2025.

Os detalhes sobre a desfiliação estão sendo delineados por uma equipe que inclui o chefe da Agência de Proteção Ambiental norte-americana, Scott Pruitt, segundo informou o site de notícias Axios. A escolha seria entre uma retirada formal que poderia levar três anos ou um rompimento com o tratado da Organização das Nações Unidas (ONU) no qual o acordo se baseia, o que seria mais rápido, mas mais radical.

A decisão foi influenciada por uma carta de 22 senadores republicanos, entre eles o líder da maioria, Mitch McConnell, pedindo a saída, noticiou o Axios. O ex-presidente norte-americano Barack Obama, que ajudou a mediar o pacto, elogiou-o durante uma viagem pela Europa neste mês.

Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de dióxido de carbono do mundo, só atrás da China.

Os apoiadores do acordo climático temem que a saída dos Estados Unidos induza outras nações a afrouxar seus compromissos ou também se retirarem, enfraquecendo um acordo que os cientistas afirmam ser crucial para evitar os impactos mais graves da mudança climática.

