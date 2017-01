Trump deve escalar genro como assessor sênior

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve nomear o genro Jared Kushner como seu assessor no governo. “Os advogados descobriram que Kushner pode entrar. Ele vai ser um assessor sênior”, revelou o fundador do site especializado Politico, Mike Allen.

Casado com a filha mais velha do magnata, Ivanka Trump, Kushner foi um dos gerentes de campanha do sogro. Segundo Allen, Kushner já está selecionando nomes para montar sua “própria equipe” na Casa Branca. A posição no governo e sua proximidade com o presidente transformarão o jovem em uma das figuras mais poderosas de Washington.

Kushner, de 35 anos, dirige uma empresa multimilionária que atua no setor imobiliário, herdada de seu pai. Quando tinha 25 anos, o jovem empresário decidiu se aventurar também em outro ramo e comprou o jornal New York Observer.

De acordo com o jornal Washington Post, a intenção inicial de Trump era nomear alguns de seus filhos, como Ivanka, para trabalharem ao seu lado no governo, mas a escolha poderia ser contestada: uma lei de 1967 proíbe funcionários públicos de contratarem familiares e, inclusive, cita genros e noras. Alguns especialistas, porém, definem que a Casa Branca é considerada uma exceção porque não é de fato uma “agência governamental”.

A decisão de Trump deve ser anunciada oficialmente até o final da semana. A escolha vem dias antes de uma coletiva de imprensa, marcada para quarta-feira, na qual Trump deve detalhar como vai gerenciar seus negócios enquanto estiver no cargo, para evitar conflitos de interesse. É esperado que o presidente eleito deixe claro que Ivanka, esposa de Kushner, não irá dirigir a empresa do pai.