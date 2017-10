Trump desafia secretário de Estado americano a comparar QI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou não acreditar que o seu secretário de Estado, Rex Tillerson, tenha dito que ele é “idiota”. Contudo, ressaltou que, caso isso seja verdade, sabe que é o mais inteligente, sugerindo comparar os resultados de um teste de QI.

“Acho que é uma notícia falsa, mas, se fez isso, acredito que teremos que comparar os quocientes de inteligência e eu posso te dizer quem vai ganhar”, afirmou, em entrevista à revista Forbes divulgada nesta terça-feira. O presidente se referia à informação divulgada pela emissora NBC News, que garantia que Tillerson havia chamado Trump de “idiota” depois de uma reunião em julho, no Pentágono, com membros da equipe de segurança nacional.

Na semana passada, Trump afirmou ter “total confiança” em Tillerson e criticou a NBC por ter “inventado” a informação. O secretário de Estado, por sua vez, fez uma coletiva para negar que tenha pensado em demissão e para defender sua relação com Trump.

Tillerson não quis comentar se falou ou não sobre a inteligência de Trump, mas a sua porta-voz, Heather Nauert, declarou que o secretário de Estado não usa “esse tipo de linguagem para falar sobre o presidente dos Estados Unidos” nem para falar “sobre ninguém”.

A matéria da NBC veio à tona poucos dias depois de Trump ter desautorizado Tillerson – em tom de brincadeira, mas publicamente – por “perder tempo” tentando negociar com a Coreia do Norte para conter seu programa balístico e nuclear. O comentário de Trump no Twitter reavivou rumores de que Tillerson estaria insatisfeito no cargo.

Trump e seu secretário de Estado já conversaram por telefone na semana passada e hoje tiveram um almoço na Casa Branca junto com o secretário de Defesa, James Mattis.

