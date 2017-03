Trump convida líder palestino para visitar Casa Branca

O presidente americano Donald Trump convidou nesta sexta-feira o líder palestino Mahmud Abbas para visitar “em breve” a Casa Branca, informou a agência de notícias palestina Wafa.

Durante a primeira conversa telefônica desde a posse de Trump, em 20 de janeiro, o presidente americano convidou Abbas a “vir em breve para discutir os meios de retomar o processo político [palestino-israelense]”, indicou a Wafa.

O porta-voz de Abbas, Nabil Abu Rudeina explicou que Trump ressaltou seu “compromisso com um processo de paz que leve a uma paz verdadeira entre palestinos e israelenses”. O líder palestino disse ao presidente americano que a paz é uma “escolha estratégica” para o povo palestino, que deveria desembocar na “criação de um Estado palestino junto a Israel”.

Trump chegou à Casa Branca com uma tácita postura de apoio a Israel e com a ideia de que a solução do conflito entre israelenses e palestinos não depende somente da criação de dois Estados. A relação próxima entre Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que foi recebido na Casa Branca em fevereiro, somada às várias promessas eleitorais como a possível mudança da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, tinha semeado dúvidas sobre as relações entre EUA e a Palestina.

A direção palestina se mostrou preocupada com a possibilidade de não poder estabelecer uma comunicação sólida com a nova administração americana. Entretanto, a conversa telefônica dessa sexta-feira e uma reunião do conselheiro de Donald Trump, Jason Greenblatt, com Mahmud Abbas na terça-feira em Ramallah devem acalmar os ânimos.