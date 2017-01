Trump chega a Washington para dar início aos ritos da posse

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta quinta-feira a Washington, vindo de Nova York, para dar início aos eventos de sua posse, que acontece na sexta-feira. Ao invés de seu avião particular, o republicano chegou a bordo de uma aeronave militar – o primeiro sinal de que está próximo a tomar o lugar de Barack Obama.

Trump aterrissou na base aérea Andrews, nos arredores da capital americana, minutos depois do meio-dia, no horário local (15h de Brasília), acompanhado de boa parte de sua família. Com seu visual de sempre (terno escuro e gravata azul), Trump acenou da escada do avião, acompanhado de sua esposa, Melania.

Assim que chegou, o homem que se transformará no 45º presidente dos Estados Unidos foi até um dos hotéis que leva seu nome, próximo da Casa Branca, para participar de um almoço. Depois, Trump irá ao cemitério militar de Arlington, na companhia do vice-presidente eleito, Mike Pence, para deixar uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido.

Segundo representantes do Comitê de Posse, Trump passará a noite na Blair House, uma mansão conhecida como o “quarto de hóspedes” da Casa Branca, próxima à residência presidencial. É tradição que o presidente eleito durma no prédio na véspera de sua cerimônia inaugural, ou alguns dias antes.

Já nesta sexta-feira, antes da cerimônia de posse, Trump e sua família comparecerão a uma missa e tomarão café na Casa Branca, convidados pelo presidente em fim de mandato, Barack Obama, e sua esposa, Michelle. A cerimônia oficial de posse começará a partir das 11h30 (14h30 de Brasília) e, exatamente ao meio-dia, Trump fará o juramento para ser o próximo presidente dos Estados Unidos.

(Com EFE)