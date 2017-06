Trump cancelará acordo com Cuba

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, o fim do acordo de reaproximação com Cuba adotada por seu antecessor, Barack Obama. “Eu estou cancelando o acordo completamente unilateral da última administração”, afirmou Trump em pronunciamento em Miami.

As alterações incluem restrições ao turismo e negócios com a ilha, com o veto de gastos em hotéis, restaurantes, bares e outros estabelecimentos controlados pelos militares ou pelo serviço de inteligência do país – o Exército é dono de grande parte da infraestrutura de turismo de Cuba.

O objetivo é estimular os americanos a se hospedar nas “casas particulares” e a comerem nos “paladares” – restaurantes de propriedade dos pequenos empresários da ilha.

(em atualização)