Trump assume Presidência com maior rejeição em 40 anos

O republicano Donald Trump prestará juramento como novo presidente dos Estados Unidos com a popularidade mais baixa que um líder político já registrou em 40 anos no país, de acordo com uma pesquisa publicada nesta terça-feira.

Dados divulgados pelo jornal The Washington Post e pela emissora ABC afirmam que a popularidade de Trump não supera os 40%, enquanto 54% dos eleitores mantêm sentimentos contrários ao magnata. Antes de tomar posse, o democrata Barack Obama tinha uma aprovação de 79%. Já o republicano George W.Bush tinha 62% e o também democrata Bill Clinton, 68%.

A pesquisa, porém, destaca que, apesar da impopularidade, a maioria dos norte-americanos demonstra otimismo em relação à gestão de Trump e ao cumprimento de suas promessas de campanha, como a retomada do crescimento econômico e a luta contra o terrorismo.

Os maiores pontos de crítica a Trump se referem ao escândalo dos ataques de hackers que teriam partido da Rússia e suas relações com Moscou. Vencedor das eleições de novembro contra a candidata democrata Hillary Clinton, Trump logo reagiu à pesquisa no Twitter.

“As mesmas pessoas que fizeram as pesquisas eleitorais falsas, e estavam erradas, agora fazem rankings de aprovação. São manipulados, como antes”, escreveu o magnata. A resposta de Trump foi uma alfinetada ao jornal The Washington Post, que publicou antes das eleições que a candidata Hillary Clinton seria a mais votada. O jornal acertou, mas Trump venceu no colégio eleitoral. O republicano toma posse na próxima sexta-feira como novo presidente dos Estados Unidos.

(Com ANSA)