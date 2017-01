Trump assina primeiro decreto e cria Dia Nacional do Patriotismo

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira seus primeiros decretos e documentos legislativos no cargo, após tomar posse no Capitólio, em Washington. Acompanhado de seus assessores e ao lado do filho mais novo, Barron, o republicano atuou pela primeira vez como o Chefe de Estado americano.

Além de confirmar a nomeação dos membros de seu gabinete, o republicano assinou um decreto que proclama o Dia Nacional do Patriotismo, informou seu porta-voz, Sean Spicer. A Casa Branca ainda não anunciou, porém, qual será a data da comemoração e se será um novo feriado nacional. Nas redes sociais, americanos expressaram confusão com o decreto, uma que vez que o país já comemora o 4 de julho, Dia da Independência americana.

zoom_out_map 1 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 2 /52 Donald Trump ergue o punho ao chegar para sua cerimônia de posse como presidente, no Capitólio - 20/01/2017 (Carlos Barria/Reuters)

zoom_out_map 3 /52 Donald Trump acena durante cerimônia de posse como presidente, no Capitólio - 20/01/2017 (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 4 /52 O ex-presidente Barack Obama deixa o no Capitólio, em Washington, DC - 20/01/2017 (JIM WATSON/AFP)

zoom_out_map 5 /52 O presidente dos EUA, Donald Trump se despede do ex-presidente Barack Obama no Capitólio - 20/01/2017 (Robyn BECK/AFP)

zoom_out_map 6 /52 O ex-presidente Barack Obama deixa o no Capitólio, em Washington, DC - 20/01/2017 (Rob Carr/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 7 /52 Público durante a cerimônia de posse de Donald Trump no Capitólio, em Washington - 201/01/2017 (Lucas Jackson/Reuters)

zoom_out_map 8 /52 Barack Obama durante cerimônia de posse de Donald Trump, no Capitólio - 20/01/2017 (Carlos Barria/Reuters)

zoom_out_map 9 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (/AFP)

zoom_out_map 10 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Mandel Ngan)

zoom_out_map 11 /52 Público durante a cerimônia de posse de Donald Trump no Capitólio, em Washington - 201/01/2017 (Toby Melville)

zoom_out_map 12 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Lucy Nicholson/Reuters)

zoom_out_map 13 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Chip Somodevilla/Getty Images)

zoom_out_map 14 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (SAUL LOEB/AFP)

zoom_out_map 15 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Mandel NGAN/AFP)

zoom_out_map 16 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 17 /52 Público durante a cerimônia de posse de Donald Trump no Capitólio, em Washington - 201/01/2017 (Toby Melville/Reuters)

zoom_out_map 18 /52 A primeira-dama Melanie Trump, durante a cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no Capitólio - 20/01/2017 (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 19 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Alex Wong/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 20 /52 Público durante a cerimônia de posse de Donald Trump no Capitólio, em Washington - 201/01/2017 (Scott Olson/Getty Images)

zoom_out_map 21 /52 Donald Trump acena ao chegar para sua cerimônia de posse como presidente, no Capitólio - 20/01/2017 (Lucy Nicholson/Reuters)

zoom_out_map 22 /52 Donald Trump acena ao chegar para sua cerimônia de posse como presidente, no Capitólio - 20/01/2017 (Scott Olson/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 23 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Win McNamee/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 24 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Alex Wong/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 25 /52 Donald Trump, Barack Obama, Michelle Obama e Melania Trump posam em encontro na Casa Branca antes da cerimônia de posse de Trump - 20/01/2017 (JIM WATSON/AFP)

zoom_out_map 26 /52 Donald Trump e Barack Obama, posam em encontro na Casa Branca antes da cerimônia de posse de Trump - 20/01/2017 (JIM WATSON/AFP)

zoom_out_map 27 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (SAUL LOEB/AFP)

zoom_out_map 28 /52 Donald Trump, Michelle Obama e Melania Trump posam em encontro na Casa Branca antes da cerimônia de posse de Trump - 20/01/2017 (JIM WATSON/AFP)

zoom_out_map 29 /52 Donald Trump, Barack Obama e Michelle Obama posam em encontro na Casa Branca antes da cerimônia de posse de Trump - 20/01/2017 (JIM WATSON/AFP)

zoom_out_map 30 /52 Pessoas começam a chegar para a cerimônia de posse de Donald Trump diante do Monumento de Washington enquanto parte da cidade é iluminada pelo sol no amanhecer (Jessica Kourkounis/Getty Images/Getty Images)

zoom_out_map 31 /52 Público durante a cerimônia de posse de Donald Trump diante do Monumento de Washington - 201/01/2017 (Alex Wong/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 32 /52 O presidente eleito, Donald Trump, chega acompanhado de sua mulher, Melania, à cerimônia de posse no Capitólio, em Washington (JIM WATSON/AFP)

zoom_out_map 33 /52 O presidente eleito, Donald Trump, chega acompanhado de sua mulher, Melania, à cerimônia de posse no Capitólio, em Washington - 201/01/2017 (Joshua Roberts/Reuters)

zoom_out_map 34 /52 Manifestantes e apoiadores se reúnem para posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira (20), em Washington (Theo Wargo/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 35 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Drew Angerer/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 36 /52 Pessoas começam a chegar para a cerimônia de posse de Donald Trump diante do Monumento de Washington enquanto parte da cidade é iluminada pelo sol no amanhecer (Mandel NGAN/AFP)

zoom_out_map 37 /52 O presidente eleito, Donald Trump, chega acompanhado de sua mulher, Melania, à cerimônia de posse no Capitólio, em Washington (Nicholas Kamm/AFP)

zoom_out_map 38 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Chris Kleponis/Getty Images)

zoom_out_map 39 /52 Pessoas começam a chegar para a cerimônia de posse de Donald Trump diante do Monumento de Washington enquanto parte da cidade é iluminada pelo sol no amanhecer (Alex Wong/Getty Images)

zoom_out_map 40 /52 O presidente eleito, Donald Trump, chega acompanhado de sua mulher, Melania, à cerimônia de posse no Capitólio, em Washington (Nicholas Kamm/AFP)

zoom_out_map 41 /52 Pessoas começam a chegar para a cerimônia de posse de Donald Trump diante do Monumento de Washington enquanto parte da cidade é iluminada pelo sol no amanhecer (Alex Wong/Getty Images)

zoom_out_map 42 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Brendan SMIALOWSKI/AFP)

zoom_out_map 43 /52 Pessoas começam a chegar para a cerimônia de posse de Donald Trump diante do Monumento de Washington enquanto parte da cidade é iluminada pelo sol no amanhecer (Scott Olson/Getty Images)

zoom_out_map 44 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Paul J. Richards/AFP)

zoom_out_map 45 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Daniel Acker/Getty Images)

zoom_out_map 46 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Scott Olson/AFP/Getty Images)

zoom_out_map 47 /52 Manifestantes se reúnem para posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira (20), em Washington (Patrick Smith/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 48 /52 Área próxima ao Capitólio, em Washington, é cercada para os preparativos da posse de Donald Trump (Aaron P. Bernstein/Getty Images)

zoom_out_map 49 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Drew Angerer/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 50 /52 Últimos preparativos na ala oeste do Capitólio são feitos para a posse de Trump (Alex Wong/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 51 /52 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta sexta-feira (20), em Washington (Drew Angerer/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 52/52 Últimos preparativos na ala oeste do Capitólio são feitos para a posse de Trump (Joe Raedle/Getty Images/AFP)

(Com EFE)