Trump aparece de surpresa em casamento e cumprimenta noivos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece ter adquirido o hábito de aparecer em festas de desconhecidos em suas propriedades pelo país. No último sábado, foi a vez do casamento de Kristen Piatkowski e Tucker Gladhil, em Nova Jersey, contar com a participação especial do chefe de Estado, que deu parabéns aos noivos e tirou fotos com os convidados.

Segundo o jornal The New York Post, Kristen e Tucker festejavam o matrimônio no Trump National Golf Club, quando o presidente apareceu de surpresa. Ele estava passando o fim de semana com a família na propriedade, antes da mudança de sua esposa, Melania, e do filho Barron para a Casa Branca. Nas redes sociais, convidados disseram que o presidente “parou para dar oi” e publicaram imagens do momento inesperado.

He stopped to say hello at the wedding party 🥂🇺🇸 A post shared by Madelyn Smith (@madelyns_moving_castle) on Jun 10, 2017 at 7:18pm PDT

Trump made surprise stop at wedding reception last night at Bedminster. The crowd broke out into chants of "USA!" (Video obtained by CNN) pic.twitter.com/sfe6zFdOlI — Ashley Killough (@KilloughCNN) June 11, 2017

Apesar de surpreendente, a participação do presidente em festas alheias não é assim tão exclusiva. Em fevereiro, ele levou o premiê do Japão, Shinzo Abe, para “invadir” outro casamento no resort Mar-a-Lago, na Flórida, mais uma de suas propriedades.

Propaganda

A “brincadeira” do presidente não passou livre de polêmicas. Usuários das redes sociais e jornalistas colocaram em dúvida se as aparições de Trump não seriam uma forma antiética de publicidade para seus negócios, comandados por seus filhos desde que assumiu a Presidência. Segundo o jornal USA Today, um livreto de propaganda do clube de golfe, agora descontinuado, apontava que “se Trump estiver na propriedade em seu grande dia, deve parar para dar parabéns ao casal”.