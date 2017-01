Trump admite que Rússia pode ser responsável por ciberataques

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse entrevista coletiva nesta quarta-feira que acredita que a Rússia possa estar por trás de ciberataques contra os Estados Unidos. O republicano também anunciou que entregará a gerência de suas empresas para os filhos, Donald Jr. e Eric Trump, para evitar conflitos de interesse.

“Eu acho que foi a Rússia, mas acho que também somos hackeados por outros países, outras pessoas”, disse o republicano, mudando sua posição anterior em relação aos ataques, que resultaram na invasão de servidores do Partido Democrata. Segundo Trump, porém, os vazamentos poderiam ter sido evitados por melhores sistemas de segurança do partido.

Questionado sobre sua relação com o presidente russo, Trump respondeu: “Eu não sei se vou me dar bem com Vladimir Putin. Eu gostaria, mas há uma boa chance que não”. “Vocês honestamente acreditam que Hillary seria mais dura com Putin do que eu? Alguém realmente acredita nisso?”, acrescentou.