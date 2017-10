Treinamento para membros do governo russo inclui salto de rochedo

Um treinamento promovido para oficiais do alto escalão do governo da Rússia chamou a atenção pelo método pouco usual. Em um vídeo divulgado pela rede russa RBC, chefes de departamentos e um governador regional aparecem saltando de um rochedo de sete metros de altura em uma lagoa na cidade de Sochi, resort litorâneo russo localizado no Mar Negro.

A atividade, que foi realizada pela primeira neste ano, faz parte de um treinamento de nove meses desenvolvido por Moscou para capacitação de pretendentes a cargos de alto escalão no governo. “Os participantes desceram o rio pela montanha e tiveram que superar vários obstáculos, inclusive saltar de um penhasco. Foi um teste de comportamento em situações de estresse”, relatou um comunicado do órgão responsável pelo programa, divulgado pela agência estatal RIA-Novosti.

Mikhail Kotyukov, chefe da Agência Federal para Organizações Científicas, e Aleksandr Burkov, apontado nesta segunda-feira pelo presidente Vladimir Putin como governador interino da região de Omsk, estão entre os identificados no vídeo do treinamento. Desde setembro, o Kremlin vem nomeando novos chefes de governo em uma série de regiões do país, como Krasnodar e Samara, locais onde o líder da oposição Alexei Navalny planejava participar de comícios políticos em setembro antes de ser detido pela polícia.

“Foi uma boa atividade para criar espírito de equipe”, ressaltou Sergey Kiriyenko, vice-diretor da Administração Russa, principal órgão do Executivo do país. O treinamento reflete o estilo aventureiro de Putin, cujo andar “másculo” já virou até tema de pesquisa científica. Em agosto, em meio ao aumento das tensões entre Rússia e Estados Unidos, o presidente tirou um final de semana para pescar, mergulhar e caçar – sem camisa, ao melhor estilo Putin de ser.