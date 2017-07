Transgênero e parceiro têm primeiro filho biológico

O casal Trystan Reese e Biff Chaplow anunciou neste sábado, em suas contas de redes sociais, o nascimento de seu primeiro filho, Leo Murray Chaplow. O bebê é um saudável menino de 4 quilos, nascido na noite de sexta-feira, na cidade americana de Portland. O três voltaram para casa no dia seguinte e os pais anunciaram a chegada do herdeiro com uma foto e a frase: “Ele está aqui.”

O caso de Trystan e Chaplow ganhou destaque na imprensa após uma entrevista da dupla para a revista Paris Match. Trystan, que nasceu mulher, sempre acalentou o desejo de ter um filho biológico (seis anos atrás, eles adotaram um casal de sobrinhos). Ela parou de tomar o hormônio testosterona para que pudesse engravidar. Não foi fácil: em 2016, Trystan sofreu um aborto espontâneo após seis semanas de gestação.

O processo de gestação de Leo, no entanto, foi divulgado passo a passo nas redes sociais. Trystan afirma ainda que a aceitação da sua condição o permitiu encarar com naturalidade a gravidez. “Eu sou feminista. Eu penso que mulheres são impressionantes. Eu não acho ruim ser uma mulher. Só não aconteceu de ser [por fora] como eu era por dentro. Por isso, para mim é ok entrar nesse sagrado mundo da maternidade. E isso não me faz sentir menos homem. Eu só sou um homem capaz de ter um bebê e eu decidi fazer isso”, declarou.