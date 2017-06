Tragédia em Londres: o que sabemos até agora

Três incidentes – palavra usada pelas autoridades de segurança – abalaram Londres no início da noite deste sábado. O primeiro a ser noticiado pelas agências internacionais de notícias foi o atropelamento de pedestres na London Bridge neste sábado. Uma van, de acordo com relatos de testemunhas, acelerou sobre as pessoas. Segundo a rede britânica BBC, a polícia está no local e a ponte – um dos pontos turísticos mais populares da capital inglesa – está fechada. Poucos minutos depois, a polícia local informou, em sua conta no twitter, outro fato ocorrido na área do Borough Market, que uma espécie de centro de produtos alimentícios e lazer, também muito frequentado por turistas. O terceiro fato acontece no bairro de Vauxhall, sul da cidade, onde um homem foi preso. A polícia ainda está na região que abrange esses três pontos e confirmou a morte de duas pessoas – não se sabe onde elas estavam.

O que sabemos até o momento: