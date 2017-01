Tornados provocam ao menos 18 mortes no sul dos EUA

zoom_out_map 1 /6 Moradores trabalham para limpar área de casa destruída por tornado na cidade de Adel, na Geórgia - 23/01/2017 (Branden Camp/AP)

Telhados foram destruídos durante um tornado em Hattiesburg, no Mississippi (John Fitzhugh/Biloxi Sun Herald/TNS/Getty Images)

Tempestades e tornados deixaram ao menos 18 pessoas mortas no sul dos Estados Unidos no fim de semana. Na foto destruição do Tornado em Hattiesburg, no Mississippi- 23/01/2017 (ohn Fitzhugh/Biloxi Sun Herald/TNS/Reuters)

Telhados foram destruídos durante um tornado em Hattiesburg, no Mississippi (John Fitzhugh/Biloxi Sun Herald/TNS/Getty Images)

Casas destruídas por tornado na cidade de Adel, na Geórgia - 23/01/2017 (Courtesy of Nathaniel Sixberry/Reuters)

Tempestades e tornados deixaram ao menos 18 pessoas mortas no sul dos Estados Unidos no fim de semana, sendo 14 no Estado da Geórgia, depois que temporais com raios e tornados intensos assolaram vários Estados - 23/01/2017 (Courtesy of Nathaniel Sixberry/Reuters)

Tornados, ventos fortes e tempestades com raios causaram estragos no sul dos Estados Unidos neste fim de semana, deixando ao menos 18 mortes confirmadas nos Estados da Georgia, Mississippi, Louisiana e Carolina do Sul. Segundo autoridades, tempestades do tipo são um evento raro no inverno americano.

Ao menos 39 possíveis tornados foram registrados no sul do país no domingo. A maioria deles aconteceu na Georgia, que também registrou o maior número de mortes, 14. O governador do Estado, Nathan Deal, declarou emergência em sete condados no centro-sul da Georgia e advertiu que as condições permanecem perigosas. As tempestades intensas também deixaram mais de cinquenta feridos e danificaram cerca de 480 casas no Mississippi.

Como a série de eventos climáticos se encaminhou para a costa leste, serviços de emergência alertaram os moradores da cidade de Nova York para que se preparem para ventos de até 112 km/h e chuva forte até a noite desta segunda-feira. Boletins e alertas de enchentes foram emitidos em quatro dos cinco distritos da metrópole.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)