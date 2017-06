‘Tive os colhões’ de convocar eleições, diz premier britânica

“Tive os colhões de fazer isso”, afirmou a primeira-ministra britânica, Theresa May, na noite da sexta-feira 2, rebatendo as críticas por sua decisão de convocar eleições antecipadas em 8 de junho, no momento em que a popularidade de seu partido está em baixa.

A menos de uma semana das eleições, a premiê participou de um debate contra o líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn. Ambos foram questionados tanto pelo público quanto por um jornalista.

Durante a transmissão divulgada pela BBC, May foi acusada de “quebrar suas promessas”, ao convocar eleições antecipadas, depois de ter dito que não o faria.

“Poderia ter ficado fazendo o mesmo trabalho durante um par de anos e não convocar eleições. Tive os colhões de convocar eleições”, declarou a primeira-ministra no evento, realizado na cidade de York, no norte do país.

May defendeu a decisão num momento em que o partido conservador se projeta como vencedor nas urnas, mas com uma margem mais estreita do que há algumas semanas. Segundo as pesquisas, o partido de May pode perder a maioria que detém atualmente no Parlamento.

“A única pesquisa que conta é que acontecerá no dia da votação”, disse ela, acrescentando que apenas seu partido respeitará “a vontade dos britânicos de fazer o trabalho e concretizar com sucesso o Brexit”.

O resultado das eleições pode tumultuar ainda mais o processo de retirada da Inglaterra da União Europeia (UE), decidida em um referendo no ano passado. No momento, os ingleses discutem com o bloco a conta milionária que deverão pagar ao deixar a UE e os termos da relação econômica e do trânsito de pessoas que os dois lados terão no futuro.

(Com a agência AFP)