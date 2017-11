Tiroteio em igreja no Texas deixa ao menos 27 mortos

Um tiroteio na igreja Batista da cidade de Sutherland Springs, a 45 km da cidade de San Antonio no Texas, deixou no mínimo 27 mortos e diversos feridos na manhã deste domingo, de acordo com a BBC. Um homem chegou no estabelecimento por volta das 11h30 do horário local (15h30 em Brasília). Uma testemunha que estava próxima a igreja ouviu por volta de 20 disparos.

O homem deixou o local do crime em um carro e foi perseguido pela polícia. Depois disso, foi encontrado morto. Ainda não se sabe se a polícia foi responsável pela morte ou se ele tirou a própria vida. A porta-voz do FBI Michelle Lee afirmou que a Inteligência assumirá as investigações sobre o caso a partir de agora.

De acordo com o jornal Dallas Morning News, uma criança de dois anos estava entre as vítimas no local. Testemunhas afirmaram que, normalmente, aproximadamente 50 pessoas frequentam a igreja. Os feridos ainda estão sendo levadas para hospitais da região para serem atendidas. Helicópteros estão ajudando no transporte.