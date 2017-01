Tiroteio em festival de música no México deixa ao menos 5 mortos

Um tiroteio durante um festival de música eletrônica em Playa del Carmen, no México, deixou ao menos cinco mortos, entre eles dois canadenses, um italiano e um colombiano, afirmaram autoridades locais. Há pelo menos outras 12 pessoas feridas.

Segundo o procurador-geral do Estado de Quintana Roo, Miguel Angel Pech, o tiroteio ocorreu durante a madrugada, na frente da boate Blue Parrot, um dos locais que apresentam o festival. Um homem sozinho teria sido responsável pelos disparos. Os seguranças do festival tentaram interromper o tiroteio, mas ficaram presos na troca de fogo. Pech ainda descartou a possibilidade de um ataque terrorista.

A troca de tiros fez as pessoas saírem correndo da boate, o que causou a morte de uma mulher, pisoteada. As outras vítimas eram funcionários da segurança. Segundo a rede CNN, investigações preliminares apontam que o tiroteio iniciou quando membros da segurança tentaram impedir uma pessoa de entrar armada no local.

De acordo com Pech, três pessoas foram detidas nas cercanias, mas não se sabe se elas tiveram envolvimento com o tiroteio. Rodolfo Del Angel, diretor da polícia do Estado de Quintana Roo, afirmou à rede de televisão local que o tiroteio foi resultado de um “desentendimento entre dois presentes”.

(Com Estadão Conteúdo e EFE)