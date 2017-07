Tiroteio deixa oito feridos na França

Um tiroteio do lado de fora de uma mesquita em Avignon, na França, deixou pelo menos oito pessoas feridas na noite deste domingo. Segundo informações do site do jornal francês La Provence, testemunhas afirmam que dois homens encapuzados chegaram em um Renault Clio.

Um deles desceu do veículo e começou a disparar com uma espingarda de caça de forma indiscriminada em pessoas que estavam saindo do templo religioso. O crime aconteceu por volta das 22h30 do horário local (18h30 em Brasília).

Entre os feridos, estão quatro membros de uma mesma família, incluindo uma menina de sete anos, que estavam em um apartamento perto do local e foram atingidos por estilhaços, ainda segundo relatos do jornal francês. Aproveitando a confusão da multidão que se dispersava eles conseguiram fugir antes da chegada da polícia.

As autoridades ainda procuram os autores dos tiros. Em entrevista ao jornal francês Le Dauphiné, a promotoria do país descartou, por enquanto, que a possibilidade de atentado terrorista.

(Com EFE)