Tinta contra o calor: entenda a novidade testada em Los Angeles

Os moradores de alguns bairros de Los Angeles contam com uma nova ferramenta para combater as altas temperaturas que assolam a região: o CoolSeal (“selo fresco”, em tradução livre). Trata-se de uma espécie de tinta cinza claro que vem sendo aplicada sobre o asfalto das ruas da cidade.

Segundo o prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, a intenção é que o projeto piloto, batizado de Cool Pavement (asfalto fresco, em tradução livre), ajude a reduzir em até dois graus Celsius a temperatura média na cidade nos próximos vinte anos, informou o jornal Los Angeles Times. A cidade sofre especialmente com as altas temperaturas por sua localização, em uma região desértica, com pouca vegetação.

O CoolSeal foi desenvolvido pela empresa GuardTop, da Califórnia, para a indústria de Defesa dos Estados Unidos, com o objetivo de reduzir a temperatura das pistas de decolagem e, com isso, evitar a localização de aviões a partir de raios infravermelhos de satélites espiões, de acordo com a BBC.

O experimento com a tinta reflexiva começou em maio na Califórnia em Canoga Park, cidade a 50 quilômetros de Los Angeles. Enquanto uma rua normal apontava a temperatura de 33 graus, outra avenida, que contava com a aplicação do CoolSeal no asfalto, estava na faixa dos 21 graus.

A pintura aplicada em Los Angeles foi aperfeiçoada para refletir ainda mais a luz solar, e os resultados são animadores. “Em média, uma zona pintada com CoolSeal é entre 8 e 9 graus mais fresca que o asfalto escuto na mesma área”, disse Greg Spotts, diretor-assistente do departamento de manutenção de ruas da prefeitura à BBC. A pintura custa 40.000 dólares (pouco mais de 126.000 reais) por milha (1,6 km) e tem durabilidade estimada em sete anos.